Ведущие западные инвестбанки фиксируют убытки и сокращение прибыли в Китае

Большая часть ведущих инвестиционных финансовых организаций из Европы и Соединенных Штатов зафиксировала слабые результаты деятельности в своих китайских «дочках», сообщает издание «Коммерсантъ».
Журналисты портала со ссылкой на опрошенных экспертов объяснили сложившуюся тенденцию ужесточением регулирования в КНР, а также непредсказуемыми и суровыми решениями по сдерживанию пандемии коронавируса. Кроме того, на ситуацию повлияла и геополитическая напряженность между Вашингтоном и Пекином.
Среди банков, столкнувшихся с рядом проблем, оказались: американский Goldman Sachs, британский HSBC, швейцарский Credit Suisse, а также немецкий Deutsche Bank и американский Morgan Stanley. Показать положительную динамику смогли лишь JPMorgan и UBS.