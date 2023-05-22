Ведущие западные инвестбанки фиксируют убытки и сокращение прибыли в Китае

Журналисты портала со ссылкой на опрошенных экспертов объяснили сложившуюся тенденцию ужесточением регулирования в КНР, а также непредсказуемыми и суровыми решениями по сдерживанию пандемии коронавируса. Кроме того, на ситуацию повлияла и геополитическая напряженность между Вашингтоном и Пекином.