Политик Оган поддержал Эрдогана перед вторым туром президентских выборов в Турции

Недавно в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Оган набрал лишь 5% голосов. Ни один из претендентов не набрал 50%, поэтому состоится второй тур. Оган заявил, что поддерживает кандидатуру Эрдогана на предстоящем голосовании.