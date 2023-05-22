Политик Оган поддержал Эрдогана перед вторым туром президентских выборов в Турции

Бывший кандидат на пост президента Турции Синан Оган поддержал действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Недавно в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Оган набрал лишь 5% голосов. Ни один из претендентов не набрал 50%, поэтому состоится второй тур. Оган заявил, что поддерживает кандидатуру Эрдогана на предстоящем голосовании.
Противником действующего лидера на выборах является политик Кемаль Кылычдароглу. Он набрал 45,07% голосов. Второй тур выборов состоится 28 мая. Сам Эрдоган уверен в своей победе.