Генерал ВСУ Наев: на освоение западных вооружений у украинских военных уходит до двух месяцев

Кроме того, Наев сообщил, что в настоящее время доля западной военной техники и оружия в ВСУ по отдельным позициям колеблется от 40% до 100%. Высокопоставленный украинский военный отметил, что на вооружении ВСУ уже находятся бронемашины HMMWV, MaxPro, Rostel Senator, артиллерийские системы Pz2000, FN-70, TRF-1, а также ПТРК Javelin и Milan.