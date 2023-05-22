Генерал ВСУ Наев: на освоение западных вооружений у украинских военных уходит до двух месяцев

Украинским военным требуется от двух недель до двух месяцев для того, чтобы освоить новые виды вооружений, которые передаются западными странами Киеву. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
По его словам, часть украинских военнослужащих проходит обучение на иностранной технике в странах-партнерах Украины. В этом случае период подготовки бойцов ВСУ составляет один месяц.
Кроме того, Наев сообщил, что в настоящее время доля западной военной техники и оружия в ВСУ по отдельным позициям колеблется от 40% до 100%. Высокопоставленный украинский военный отметил, что на вооружении ВСУ уже находятся бронемашины HMMWV, MaxPro, Rostel Senator, артиллерийские системы Pz2000, FN-70, TRF-1, а также ПТРК Javelin и Milan.