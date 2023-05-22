Звезда фильма «Белые росы» Галина Польских госпитализирована в Москве

Народная артистка РСФСР Галина Польских была госпитализирована в Москве из-за проблем с давлением и сердцем. Об этом информирует Telegram-канал 112. По данным источника, звезде отечественного кинематографа предстоит провести обследование в отделении артериальной гипертензии.