Звезда фильма «Белые росы» Галина Польских госпитализирована в Москве

Актриса театра и кино Галина Польских госпитализирована в одну из московских больниц.
Народная артистка РСФСР Галина Польских была госпитализирована в Москве из-за проблем с давлением и сердцем. Об этом информирует Telegram-канал 112. По данным источника, звезде отечественного кинематографа предстоит провести обследование в отделении артериальной гипертензии.
Польских уже успела опровергнуть информацию об экстренной госпитализации, сообщает «360». Актриса заявила, что госпитализация носит плановый характер и через несколько дней она покинет медицинское учреждение.