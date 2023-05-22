КПРФ поверила в фейк о признании СССР лучшим государством по версии нейросети

Коммунисты поверили в фейк сатирического агентства «Панорама» о том, что нейросеть якобы назвала СССР лучшим государством в истории. Как передает издание «Подъем», члены КПРФ всерьез обсудили эту новость на круглом столе, посвященном теме искусственного интеллекта.
Ранее эту выдуманную информацию опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от «Единой России», первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов. В его посте отмечалось, что некий аспирант из США попросил чат-бот ChatGPT выбрать лучшее государство в истории человечества, и нейросеть якобы десять раз подряд называла СССР.
Однако новость была фейковой — ее придумало издание «Панорама», известное своими юмористическими материалами. Сам же Никонов отказался комментировать курьезный случай и поспешил удалить публикацию.
Следующей жертвой «газетной утки» стали последователи Владимира Ленина, которые пошли еще дальше и на недавнем совещании привели в качестве реального примера, видимо, очень уж польстивший им «выбор» нейросети в пользу СССР. На это обратил внимание политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ставший участником круглого стола.
«Спросил у чата сам. Он назвал Древнюю афинскую демократию, Швейцарию, Норвегию, Канаду и Новую Зеландию. Вывод: для получения правдоподобных ответов ИИ стоит избегать посредников», — сыронизировал эксперт.
Впрочем, руководителя пресс-службы ЦК КПРФ Александра Ющенко произошедший конфуз ничуть не смутил. В беседе с «Подъемом» он заявил, что в настоящее время «половина населения» России считает Советский Союз лучшим государством и без фейковых новостей.
«Что нужно сказать, что мы переживаем, осуждаем или мучаемся от этого? Ну, вот сказали так. Могу добавить: ну хорошо, где-то фейковая, но то, что это лучшая страна была, это не только мы говорим, это говорит половина населения нашей страны. И эта точка зрения имеет под собой основу. Если сделать опрос у людей: "Какая страна была лучшей в мире?", вам скажут: "Советский Союз". И неважно, что там было написано в какой-то "Панораме"», — резюмировал депутат.
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