КПРФ поверила в фейк о признании СССР лучшим государством по версии нейросети

Ранее эту выдуманную информацию опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от «Единой России», первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов. В его посте отмечалось, что некий аспирант из США попросил чат-бот ChatGPT выбрать лучшее государство в истории человечества, и нейросеть якобы десять раз подряд называла СССР.