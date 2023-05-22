Европейский Союз продолжает покупать энергоносители у России

ЕС в рамках дополнительных санкций сможет отменить возобновление поставок газа по газопроводам, ранее закрытым РФ. В таком случае ряд европейских стран получит дефицит газа, из-за которого им придется увеличить использование угля и АЭС.
Как пишет LIVE24.RU, ссылаясь на сербское издание Danas, отдельные государства Евросоюза могут использовать «голубое топливо» из других источников, например, из Норвегии, или сжиженный природный газ (СПГ). Также можно приобретать энергоносители у других европейских стран, которые пользуются российским газом.
Однако, пишет Danas, в прошлом году импорт СПГ в ЕС из РФ оказался наибольшим: с 2019 года он вырос на 35% по сравнению с 2021 годом. Несмотря на объявленные санкции, страны Европейского союза продолжают приобретать газ у России.
В результате, если ограничения в газовой сфере расширят, то экономика ряда западных стран может значительно просесть. На рынке нет столько газа, чтобы возместить недостающие объемы сырья из РФ. В итоге этим странам придется вернуться к использованию угля и атомных электростанций. Но такой вариант противоречит заявленному в ЕС стремлению к переходу на зеленую энергетику, пояснили авторы сербского издания.