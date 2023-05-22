Европейский Союз продолжает покупать энергоносители у России

В результате, если ограничения в газовой сфере расширят, то экономика ряда западных стран может значительно просесть. На рынке нет столько газа, чтобы возместить недостающие объемы сырья из РФ. В итоге этим странам придется вернуться к использованию угля и атомных электростанций. Но такой вариант противоречит заявленному в ЕС стремлению к переходу на зеленую энергетику, пояснили авторы сербского издания.