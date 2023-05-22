Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область. Главное

Кроме того, губернатор написал в Telegram-канале, что в результате ударов загорелись три жилых дома, пострадало здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, здание охвачено огнем. Сообщается еще об одной пострадавшей женщине, помощь оказана на месте.