Нападение украинской ДРГ на Белгородскую область. Главное

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Информацию об этом подтвердили и в Кремле.
Как уточнил Гладков, для ликвидации ДРГ привлечены ВС РФ, Росгвардия и ФСБ. Согласно последним данным, в Глотово пострадали мужчина (его состояние оценивается как средней степени тяжести) и женщина. Последнюю с минно-взрывными ранениями доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Позднее глава региона сообщил, что в Грайвороне есть еще трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медпомощь.
Кроме того, губернатор написал в Telegram-канале, что в результате ударов загорелись три жилых дома, пострадало здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, здание охвачено огнем. Сообщается еще об одной пострадавшей женщине, помощь оказана на месте.
Распространяемые СМИ сообщения об эвакуации и обзвоне местных жителей опровергли в региональном управлении МЧС. В ведомстве подчеркнули, что подобная мера не объявлялась и не производится.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что ведется работа по «выдавливанию» диверсантов с российской территории. По его словам, сил и средств на месте достаточно, о произошедшем уже оповестили президента России Владимира Путина.
Обстрелы ВСУ начались утром 22 мая и продолжались на протяжении нескольких часов. Ранее сообщалось, что в селе Антоновка после срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО) обломок ракеты упал в огород частного дома.
Населенный пункт Козинка оказался под минометным обстрелом, в результате чего загорелось одно из жилых строений. В Грайвороне под удар попало автотранспортное предприятие, в селе Гора-Подол огнем охватило склад.