«Очередная акция от неумелых пиарщиков»: Пригожин оценил заявления Минобороны РФ о противодействии украинской ДРГ под Белгородом

Министерство обороны РФ «не чешется» касательно укрепления границ, откуда может пойти украинская армия. Так основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал прорыв диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа под Белгородом и заверения военного ведомства о принятии необходимых меры по ликвидации противника.
В условиях СВО на границе находятся военные, а пограничники выполняют свою задачу — проверяют документы. Однако, как считает Пригожин, отпор давали именно пограничники.
«А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ, — это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства», — отметил он.
Минобороны обязано заниматься укреплением границ и обороной, но нынешнее заявление о пришедших на помощь военных — очередная «пиар-акция от неумелых пиарщиков», подчеркнул Пригожин в своем аудиосообщении.
До проникновения ДРГ на российскую территорию Украина на протяжении нескольких часов обстреливала Грайворонский округ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опроверг появившиеся слухи об эвакуации Грайворонского и Шебекинского районов, назвав это информационной атакой, которая произошла с целью посеять панику среди людей.