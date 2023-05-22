«Очередная акция от неумелых пиарщиков»: Пригожин оценил заявления Минобороны РФ о противодействии украинской ДРГ под Белгородом

До проникновения ДРГ на российскую территорию Украина на протяжении нескольких часов обстреливала Грайворонский округ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опроверг появившиеся слухи об эвакуации Грайворонского и Шебекинского районов, назвав это информационной атакой, которая произошла с целью посеять панику среди людей.