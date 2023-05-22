Планы «Перехват» и «Эдельвейс» ввели на всей территории Белгородской области

Ранее в Сети появились слухи о том, что сейчас идет зачистка приграничного села Козинка Белгородской области от остатков украинской ДРГ. Местных жителей вывезли из опасной зоны в бомбоубежища. Кроме того, диверсанты не добрались до села Гора-Подол. Они были замечены на подходах к Глотово.