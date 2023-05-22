WSJ: США и европейские страны НАТО могут стать сторонами договора по безопасности Украины

Соединенные Штаты могут стать главным гарантом договоренностей по безопасности Украины. Об этом говорится в статье американского издания Wall Street Journal.
По информации журналистов, Североатлантический альянс, Киев и представители других стран сказали, что хотят видеть США, Германию, Францию и Британию сторонами договора.
«США могут выступить в качестве главного гаранта договоренностей по безопасности при участии европейских членов НАТО», — рассказал помощник бывшего генерального секретаря западного военного блока Фабрис Потье.
Ранее сообщалось, что обсуждение членства Украины в НАТО состоится в Осло через неделю.