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WSJ: США и европейские страны НАТО могут стать сторонами договора по безопасности Украины

Политика
WSJ: США и европейские страны НАТО могут стать сторонами договора по безопасности Украины

Соединенные Штаты могут стать главным гарантом договоренностей по безопасности Украины. Об этом говорится в статье американского издания Wall Street Journal.

По информации журналистов, Североатлантический альянс, Киев и представители других стран сказали, что хотят видеть США, Германию, Францию и Британию сторонами договора.

«США могут выступить в качестве главного гаранта договоренностей по безопасности при участии европейских членов НАТО», — рассказал помощник бывшего генерального секретаря западного военного блока Фабрис Потье.

Ранее сообщалось, что обсуждение членства Украины в НАТО состоится в Осло через неделю.

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