Вадим Манукян: флешмоб #СкажиCпасибоВагнерам поддержали многие лидеры общественного мнения

Он посвятил новый выпуск авторской программы «JourФак Манукяна» этому событию. Инициатором флешмоба #СкажиCпасибоВагнерам выступила автор Telegram-канала «Дорогая Хурма» Лариса Ржондовская. Манукян рассказал, что практически сразу отреагировал на идею. Во флешмобе также приняли участие Захар Прилепин и Виталий Милонов, Константин Придыбайло и Руслан Осташко, Иван Кондаков и Родион Газманов, Григорий Азаренок и Антон Бредихин. Однако это не все, кто захотел сказать спасибо бойцам ЧВК «Вагнер».