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Вадим Манукян: флешмоб #СкажиCпасибоВагнерам поддержали многие лидеры общественного мнения

Общество
Вадим Манукян: флешмоб #СкажиCпасибоВагнерам поддержали многие лидеры общественного мнения

Многие лидеры общественного мнения поблагодарили бойцов ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска. Об этом сообщил журналист Вадим Манукян.

Он посвятил новый выпуск авторской программы «JourФак Манукяна» этому событию. Инициатором флешмоба #СкажиCпасибоВагнерам выступила автор Telegram-канала «Дорогая Хурма» Лариса Ржондовская. Манукян рассказал, что практически сразу отреагировал на идею. Во флешмобе также приняли участие Захар Прилепин и Виталий Милонов, Константин Придыбайло и Руслан Осташко, Иван Кондаков и Родион Газманов, Григорий Азаренок и Антон Бредихин. Однако это не все, кто захотел сказать спасибо бойцам ЧВК «Вагнер».

Манукян убежден, что это знаменательный день должен стать праздничным. По его словам, сейчас пишутся новые страницы истории.

#манукян #чвк вагнер #Артемовск #флешмоб