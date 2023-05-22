Продление зерновой сделки опустило цены на пшеницу до двухлетнего минимума

Специалисты отрасли заметили, что цены на пшеницу продолжают падать из-за ожиданий дальнейшего поступления на мировой рынок больших объемов товара с Украины и из России после продления зернового соглашения. Оно было 18 мая 2023 года было пролонгировано на два месяца при посредничестве ООН.