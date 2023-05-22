Продление зерновой сделки опустило цены на пшеницу до двухлетнего минимума

Пролонгация зерновой сделки привела к тому, что мировые цены на пшеницу упали до минимального за последние два года значения, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже.
Согласно имеющимся сведениям, июльские фьючерсы на пшеницу подешевели на 0,7% к уровню предыдущего закрытия торгов. Они составили 6,05 доллара за бушель. Такой показатель стал самым низким с апреля 2021 года. Однако к 14:10 стоимость зерновой культуры поднялась почти до 6,1 доллара.
Специалисты отрасли заметили, что цены на пшеницу продолжают падать из-за ожиданий дальнейшего поступления на мировой рынок больших объемов товара с Украины и из России после продления зернового соглашения. Оно было 18 мая 2023 года было пролонгировано на два месяца при посредничестве ООН.