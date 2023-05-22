В Рособоронэкспорте заявили, что несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что несколько стран нарушили свои обязательства по заключенным оружейным контрактам.
По его словам, с партнерами, которые нарушили соглашения, находясь в выгодных условиях, никаких договоренностей быть не может. Без взаимного доверия сотрудничество невозможно, добавил он.
«К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — заявил Михеев.
Гендиректор корпорации добавил, что в настоящий момент спросом на мировом рынке вооружений пользуются российские ударные и разведывательные беспилотные системы, боевая авиация, комплексы ПВО и бронетехника.
Ранее «Царьград» сообщил, что власти Турции отказали США в предоставлении доступа к российским зенитно-ракетным комплексам С-400.