CNBC: Европа тихо готовится к поражению Байдена на выборах-2024 в США

Государственные выборы в США состоятся только через год, однако в Европейском союзе уже начали готовиться к смене руководства в Белом доме. Об этом сообщили журналисты телеканала CNBC.
По их словам, в Европе понимают, что следующий американский президент может заметно скорректировать внешнюю политику в угоду партийных и национальных интересов, которые часто не совпадают с европейскими. Более того, может измениться и сам подход к «трансатлантическому партнерству».
«ЕС осознает, что подобное сотрудничество не является чем-то само собой разумеющимся — подход может измениться, если в Белом доме снова появится кто-то вроде [бывшего президента Дональда] Трампа», — заявил источник CNBC в управляющем аппарате Евросоюза.
Эффект будет лишь еще более разрушительным, если в этот раз демократы все-таки проиграют президентскую гонку, отметили аналитики.
Кевин Клауден, главный глобальный стратег Института Милкена, объяснил, что в случае избрания кандидата от Республиканской партии — неважно, будь это Трамп или его потенциальный оппонент Рон Десантис — Вашингтону и Брюсселю будет намного сложнее выстраивать отношения и находить точки соприкосновения — как минимум из-за взглядов на внутриевропейский кризис.
В 2022-м году Трамп объявил о своем намерении еще раз побороться за высший пост в стране. Согласно последнему опросу телекомпании NBC, около 46% избирателей-республиканцев выбрали бы его следующим президентом, если бы праймериз проходили в настоящий момент. Выборы в США пройдут в ноябре 2024-го года.