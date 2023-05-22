Захарова преподала «необразованным» полякам урок истории о роли СССР в освобождении Варшавы

СССР сделал свой вклад в освобождении Варшавы от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Недавно замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава приступила к подсчету ущерба от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны. Захарова в ответ на выпад преподала урок истории.
«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши», – написала дипломат в Telegram.
Захарова напомнила «необразованным», что СССР сделал вклад в освобождение Варшавы. Кроме того, Советский Союз помогал в восстановлении государства после войны.