Песков заявил об устойчивости россиян к западным фейкам и пропаганде

Население России имеет определенный уровень устойчивости к западным фейкам и пропаганде. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал вопрос о том, почему иностранная пропаганда не отражается на рейтингах российского лидера Владимира Путина.
По словам Пескова, россияне в первую очередь ориентируются на свою страну, а не на Запад.
«Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что в Кремле опровергли фейки Украины о поездке «двойника» Путина в новые регионы России.