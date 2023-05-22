Спектакль или реальность? США на пороге дефолта

Сейчас ситуация аналогичная: Демократическая и Республиканская партии якобы не могут договориться о том, как решать проблему. Республиканцы требуют повысить расходы на оборону, но не повышать налоги для богатых, нефтедобытчиков и крупных фармкомпаний; также они хотят сократить расходы на социальные пособия (в основном – для мигрантов) примерно на 5%. Демократы выступают против урезания соцпрограмм, потому что за их счет они «покупают» лояльность населения, а значит – голоса на выборах.