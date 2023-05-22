Спектакль или реальность? США на пороге дефолта

Возможный дефолт в США стал одной из главных тем для обсуждения даже за пределами Штатов. Создается впечатление, будто Америка в шаге от катастрофы: ситуацию нагнетают американские СМИ, проводя параллели с «падением Римской Империи», а президент Джо Байден якобы срочно покидает саммит G7, лишь бы решить вопрос о потолке госдолга Соединенных Штатов.
На самом деле происходящее – спектакль, разыгранный как для «внутреннего потребителя», так и для спекуляции на мировом рынке. Об этом, например, говорят прямо в МИД РФ, называя американские дебаты о дефолте «цирком».
Зачем американским властям нужно запугать своих граждан, как долго Штаты смогут жить не по средствам и что бы ожидало мир в случае реального дефолта в США – объясняет экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
«Почти что дефолт»
Официально дефолт в США действительно не объявляли, но нынешний «почти что дефолт» – не прецедент. Прецедент был при президентстве Барака Обамы, когда дело дошло до shutdown-а – то есть до отключения финансирования правительства США. Тогда впервые заявили о возможности дефолта, который может случиться «в результате противоречий партий».
Сейчас ситуация аналогичная: Демократическая и Республиканская партии якобы не могут договориться о том, как решать проблему. Республиканцы требуют повысить расходы на оборону, но не повышать налоги для богатых, нефтедобытчиков и крупных фармкомпаний; также они хотят сократить расходы на социальные пособия (в основном – для мигрантов) примерно на 5%. Демократы выступают против урезания соцпрограмм, потому что за их счет они «покупают» лояльность населения, а значит – голоса на выборах.
Байдену в помощь
Еще при Обаме американская элита показала, что не готова произвести дефолт, который, несомненно, оздоровил бы американскую экономику, но добил бы гегемонию США, отмечает Колташов. Не будет его и сейчас.
«США стремятся показать важность доллара в мировой экономике и удержать его стоимость, нежели произвести дефолт. Никто из специалистов дефолта не ждет, его не будет. Задача этого большого и пугающего спектакля – напугать американское общество и объяснить ему, что хуже администрации Джо Байдена может быть дефолт. Следовательно, администрация Байдена "лучше, чем дефолт", потому что она "избавила" страну от дефолта», – объясняет экономист.
Накануне один из ключевых функционеров Демпартии Хиллари Клинтон прямо заявила, что президентство Байдена «следует сравнивать не с идеалом, а с альтернативой».
Зомбирующая паника
Вашингтон хочет показать американцам, что планируемый бюджетный дефицит правительства США в 2023 году в 1 триллион 400 миллиардов долларов – это вовсе не «легкие деньги», взявшиеся «из ниоткуда». Хотя на деле это именно так.
Примечательно, что больше ни одно государство в мире не позволяет себе подобного: невозможно представить, чтобы Россия, Китай, Индия или Бразилия взяли бы «из ниоткуда» триллионы долларов на бюджетные траты. Но США могут это делать и успешно существуют за счет такой системы, которая одновременно с этим подрывает веру в доллар.
«Спектакль с "наступающим дефолтом" необходим для того, чтобы показать, что бюджетный дефицит есть, покрывается он огромными суммами, но это все "не так просто", эти деньги якобы добыты в якобы "тяжелой политической борьбе" демократов и республиканцев», – отмечает Колташов.
В последний момент дефолт не состоится. Власти объявят, что партии договорились и коллапса удалось избежать. Так уже было при Обаме: как по сценарию, «напряженная» ситуация искусственно возникает, а позже снимается. Но американское общество будет напугано – так и задумано.
«Демократы смогут сказать: "Мы смогли избежать дефолта и спасти Америку, американский народ – выдыхай"; республиканцы смогут потом сказать: "Мы сумели сократить расходы на мигрантов. Смотри, американский народ, как мы за тебя боремся". То есть обе партии смогут отчасти консолидировать свой электорат».
А дефолта точно не будет?
Есть вполне «материальные» признаки, говорящие о том, что дефолта не будет – например, власти США уже планируют поднять потолок госдолга.
«Если вы собираетесь платить по процентам и не получить дефолт, вы не поднимаете потолок долга. Вы пытаетесь жить по средствам – но этого в США нет», – говорит экономист.
США просто продолжат занимать деньги у мира. Экономисты ожидают, что размер бюджетного дефицита уйдет за два или даже три триллиона долларов, хотя еще во времена Обамы бюджетный дефицит был полтриллиона долларов.
Бесконечный рост госдолга?
В теории – да, политику увеличения госдолга можно продолжать бесконечно. Но болезненные последствия нарастают: в конечном итоге американцы все равно будут пожинать плоды в виде высокой инфляции.
«Если дефолта не будет, то есть не будет стремительного крушения, то крушение будет плавным, постепенным, растянутым на два десятилетия. С 2020 года это стало чрезвычайно болезненно для США, когда огромный бюджетный дефицит нужен, чтобы просто остановить разрушение американской экономики. Но она разрушается постепенно, поскольку США не могут иметь и сильный доллар, и много тратить», – заявил экономист.
Нарастающий коллапс видно по банковскому кризису в США в начале этого года – Колташов предполагает, что он еще «далеко не завершен», а последствия краха крупнейших американских банков еще впереди. В депрессии находится и американский рынок недвижимости, а остановленная на время инфляция может вырасти.
«Таких событий может быть очень много, прежде всего они будут разрушительны для экономики страны, для американских хозяйств. Это разрушение среднего класса, разрушение фирм, но относительно плавное, ползучее разрушение, которое американские финансовые элиты, стоящие за политиками, выбрали. И этот выбор оформлен в виде постоянного увеличения госдолга», – объяснил экономист.
Что будет с миром в случае дефолта в США?
Для мировой экономики дефолт США был бы благом, считает Колташов, пусть и не без шоковой терапии. Рынки бы «встряхнуло, как следует», но потом страны БРИКС+ смогли бы выработать стратегию оживления экономики, уже не глядя ни на США, ни на государства G7.
«БРИКС создали бы новую резервную валюту, обеспечили бы эту валюту золотом, запустили бы программу инфраструктурного строительства во всех странах БРИКС, чтобы расширить торговлю и создать все необходимые предпосылки для ее роста. И начался бы новый экономический подъем с ядром в БРИКС, а не с ядром в США», – предположил экономист.
Соединенные Штаты не могут вызвать экономический подъем в мире, а могут «действовать только разрушением». Не только в экономике, но и во внешней политики – военным путем.
«В случае американского дефолта мир бы переродился, мир был бы другим. Но американцы блокируют это», – заключил экономист.
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