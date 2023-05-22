СМИ: в зоне спецоперации впервые применили новые российские FPV-дроны «Упырь»

Российские FPV-дроны «Упырь» успешно применили в зоне проведения спецоперации. Беспилотники поразили блиндажи и укрепления украинских войск, рассказал журналистам представитель компании-разработчика.
«Процесс обкатки нашего дрона в реальном бою продолжается, но он уже зарекомендовал себя положительно, неоднократно сумев в условиях подавления сигнала выполнить задачу», — заявил он в беседе с ТАСС.
Источник отметил, что в отличие от «Упыря» коммерческие беспилотники не могут работать в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Новый дрон, добавил он, может использовать различные средства поражения, в том числе самодельные, что позволяет экономить серийные боеприпасы.
Ранее политолог Алексей Пилько, комментируя возможную передачу западных истребителей ВСУ, заявил, что их могут разместить на базах НАТО в Польше, Румынии или Словакии, сообщает «Царьград».