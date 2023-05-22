СМИ: в зоне спецоперации впервые применили новые российские FPV-дроны «Упырь»

Источник отметил, что в отличие от «Упыря» коммерческие беспилотники не могут работать в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Новый дрон, добавил он, может использовать различные средства поражения, в том числе самодельные, что позволяет экономить серийные боеприпасы.