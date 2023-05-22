Пригожин раскритиковал «клоунов на Старой площади» за долгую выдачу наград погибшим участникам СВО

Создатель «оркестра» выразил уверенность, что после взятия крупного города «дырку в кителе» придется делать всем генералам, которые даже не посещали зону боевых действий. Аналогичная история произошла и после освобождения «вагнеровцами» сирийской Пальмиры, вспомнил Пригожин.