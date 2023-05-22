Пригожин раскритиковал «клоунов на Старой площади» за долгую выдачу наград погибшим участникам СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин порассуждал, кому Минобороны РФ вручит медали за освобождение Артемовска. По его мнению, в ведомстве уже подготовлены километровые наградные списки.
Создатель «оркестра» выразил уверенность, что после взятия крупного города «дырку в кителе» придется делать всем генералам, которые даже не посещали зону боевых действий. Аналогичная история произошла и после освобождения «вагнеровцами» сирийской Пальмиры, вспомнил Пригожин.
«Я не исключаю, что военные сейчас составят километровые списки. Туда попадут абсолютно все те генералы, которые шаркали своими тапочками по паркету, не выходя на передовую», — отметил он.
В то же время «музыканты» получают заслуженные награды с большой задержкой. Подвиги погибших участников СВО зачастую отмечаются медалями лишь спустя два-три месяца, посетовал основатель ЧВК «Вагнер».
«Сидят клоуны на Старой площади, которые просто не хотят этого делать. Все их имена и фамилии хорошо известны, но никакие мои заявления никаким образом на них не влияют», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее глава ЧВК «Вагнер» высказался о решении врио главы ДНР Дениса Пушилина выпустить медаль по случаю освобождения Артемовска. Он призвал вручать награду лишь бойцам, которые участвовали в битве за город.