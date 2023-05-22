Журналист Красовский заявил, что по-прежнему хочет «топить и жечь» украинских детей

Экс-директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский признался, что не поменял своего отношения к украинским детям, несмотря на критику со стороны общественности и отстранение от работы. Об этом он сообщил на стриме у основателей Telegram-канала «Обыкновенный царизм» Свята Павлова и Артемия Сыча.
Напомним, что в октябре 2022 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с журналистом после его призыва «сжигать в хатах» и «топить в реке» украинских детей, не поддерживающих Россию.
Одиозным заявлением тогда заинтересовались и в СК РФ, однако сведений о «совершенном или готовящемся преступлении» в высказывании не нашли.
Ранее Красовский заявил, что «хочет убить» комиков Гарика Оганисяна и Александра Долгополова после их шутки о смерти военкора Владлена Татарского в Петербурге.