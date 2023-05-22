Журналист Красовский заявил, что по-прежнему хочет «топить и жечь» украинских детей

Экс-директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский признался, что не поменял своего отношения к украинским детям, несмотря на критику со стороны общественности и отстранение от работы. Об этом он сообщил на стриме у основателей Telegram-канала «Обыкновенный царизм» Свята Павлова и Артемия Сыча.