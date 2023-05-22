Экономист Хазин рассказал о мучениях США из-за неспешной политики Путина

По словам эксперта, Белый дом сейчас выбирает: «отпустить» Москву или Пекин. Если Соединенные Штаты откажутся от борьбы с Россией, то это будет означать потерю Европы, которая стала не так интересна для американцев ввиду своего промышленного краха. Что касается Китая, то страна стремительно набирает силу и становится для США серьезной угрозой. Поэтому сдерживание КНР является приоритетом для американских властей.