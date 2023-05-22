Экономист Хазин рассказал о мучениях США из-за неспешной политики Путина

Российский президент Владимир Путин заставляет США мучиться, не принуждая Вашингтон к принятию важных решений в глобальном противостоянии, заявил экономист Михаил Хазин.
По словам эксперта, Белый дом сейчас выбирает: «отпустить» Москву или Пекин. Если Соединенные Штаты откажутся от борьбы с Россией, то это будет означать потерю Европы, которая стала не так интересна для американцев ввиду своего промышленного краха. Что касается Китая, то страна стремительно набирает силу и становится для США серьезной угрозой. Поэтому сдерживание КНР является приоритетом для американских властей.
Хазин подчеркнул, что Кремль не должен подталкивать Белый дом к выбору. В этом направлении неспешная политика Владимира Путина является очень правильной.
«Если мы их вынудим принять стратегическое решение, то в этом случае потенциал спада, который у них есть, уменьшится. Не надо им помогать — пускай мучаются», — подчеркнул экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае «действий» в отношении Тайваня.