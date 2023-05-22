Песков высказался об инициативе Миронова о выдвижении Путина на пост президента

Идея лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о выдвижении кандидатуры на президентские выборы демонстрирует уровень поддержки лидера Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно стало известно, что Миронов предложил не выдвигать претендента на пост главы государства от СРЗП и поддержать Путина.
Песков отметил, что в Кремле заметили инициативу. По его словам, это демонстрирует поддержку президента со стороны политических сил.
«Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий», – сказал Песков.
Пресс-секретарь лидера также ответил на вопрос, почему рейтинг Владимира Путина остается на высоком уровне. Он убежден, что народ ориентируется на собственную страну, а не на Запад.