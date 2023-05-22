Поклонникам Софии Ротару напомнили, как певицу освистали во Львове за песню на русском языке

Соотечественники Ротару дали знать о своем мнении на концерте артистки во Львове, который прошел на стыке тысячелетий. В ходе вступления исполнительница спела несколько песен на русском языке, чем разъярила поклонников. Мероприятие едва не завершилось массовой дракой, напомнили в издании.