Поклонникам Софии Ротару напомнили, как певицу освистали во Львове за песню на русском языке

Открестившуюся от России певицу Софию Ротару едва не объявили «изменщицей украинскому народу» после инцидента в конце 1990-х годов. О скандальном случае фанатам артистки напомнили журналисты.
По данным издания Sport24, изначально творчество исполнительницы ограничивалось лишь украинским языком. Однако со временем она начала разбавлять репертуар русскоязычными композициями. На родине певицы такое решение восприняли резко негативно.
Соотечественники Ротару дали знать о своем мнении на концерте артистки во Львове, который прошел на стыке тысячелетий. В ходе вступления исполнительница спела несколько песен на русском языке, чем разъярила поклонников. Мероприятие едва не завершилось массовой дракой, напомнили в издании.