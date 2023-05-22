RTL: ВС Германии выставили на продажу более трех тонн лишней туалетной бумаги

В конце 2020 года в санузлах главного штаба ВС ФРГ решили заменить диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные устройства другого поставщика. Однако позднее выяснилось, что прежде закупленные рулоны не подходят для новых механизмов размотки продукции. Это может стать проблемой и для обычных граждан, говорится в статье.