RTL: ВС Германии выставили на продажу более трех тонн лишней туалетной бумаги

Вооруженные силы Германии выставили на продажу в интернете 3,3 тонны лишней туалетной бумаги. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL со ссылкой на представителя Федерального управления инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг бундесвера.
В конце 2020 года в санузлах главного штаба ВС ФРГ решили заменить диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные устройства другого поставщика. Однако позднее выяснилось, что прежде закупленные рулоны не подходят для новых механизмов размотки продукции. Это может стать проблемой и для обычных граждан, говорится в статье.
«Двенадцать поддонов, 360 картонных коробок, транспортный вес 3,3 тонны. Таковы основные данные о товарах, которые Бундесвер предлагает для покупки <…>. Но есть одна особенность: откатное устройство. Он отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, поэтому данный товар не подходит для универсальных диспансеров», — передает RTL.
Как уточнили в издании, торги продлятся до 31 мая. Перед приобретением туалетной бумаги покупатели должны пройти обязательную регистрацию, кроме того, им советуют осмотреть товар на предмет наличия или отсутствия повреждений.
«Кстати, туалетная бумага — не единственный товар, который можно приобрести у бундесвера. Также в продаже имеются картриджи для принтера, настольные компьютеры или ноутбуки», — резюмировали авторы публикации.
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