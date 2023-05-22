Китайские ученые выяснили, что пассивное курение повышает риск развития близорукости у детей

Исследователи из Гонконгского университета в Китайской Народной Республике заявили об опасности пассивного курения для детей. В результате пассивного курения у детей ухудшается зрение.
Как пишет издание «Питерские заметки», оказалось, что вдыхание продуктов сгорания табака увеличивает риск возникновения проблем со зрением. Во время исследования специалисты проанализировали данные свыше 12 000 детей в возрасте от шести до восьми лет.
Представители науки пришли к заключению, что порядка 32% детей, которые подвергались воздействию табачного дыма, страдают по этой причине различными патологиями, связанными со зрением.
Так, исследователи установили связь между пассивным курением и развитием миопии или близорукости у детей, при которой предметы на небольшом расстоянии видимы отчетливо и ясно, а на дальних расстояниях – размыто.