Глава Медиагруппы «Патриот» рассказал о расширении попечительского совета

Медиагруппа «Патриот» появилась 3,5 года назад и с тех пор неустанно защищает информационные интересы России. Немаловажную роль играет ее попечительский совет, о развитии которого рассказал глава группы Николай Столярчук.
Члены координационного совета утвердили принятие четырех новых участников попечительского совета. Среди них оказался международный журналист ФАН Аббас Джума, российский социолог Максим Шугалей, журналист Russia Today Константин Придыбайло и военкор ФАН Александр Яремчук.
«Мы приветствуем новых членов попечительского совета и надеемся на долгую совместную работу», — цитирует Столярчука Федеральное агентство новостей.
За время существования Медиагруппа «Патриот» приняла в свои ряды большое число партнеров. Сейчас в ее состав включено уже 380 региональных и федеральных СМИ, а также свыше 500 региональных информационных ресурсов в соцсетях. Совокупная аудитория «Патриота» превысила 328 млн просмотров в месяц.