Глава Медиагруппы «Патриот» рассказал о расширении попечительского совета

За время существования Медиагруппа «Патриот» приняла в свои ряды большое число партнеров. Сейчас в ее состав включено уже 380 региональных и федеральных СМИ, а также свыше 500 региональных информационных ресурсов в соцсетях. Совокупная аудитория «Патриота» превысила 328 млн просмотров в месяц.