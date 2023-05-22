Польша резко отреагировала на слова Володина о возмещении расходов на восстановление страны

Польша негативно относится к требованию спикер Госдумы Вячеслава Володина о возмещении России средств за восстановление республики. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Недавно Володин заявил, что СССР потратил более 750 миллиардов долларов на восстановление Польши. По его словам, Варшава отказалась от общей истории, поэтому должна возместить средства.
«Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми», – сказал Моравецкий в ответ на слова Володина.
Ситуацию также прокомментировал министр сельского хозяйства Роберт Телюс. По его словам, Польша не намерена платить России. Он также назвал высказывание Володина «страшилкой».
Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил об опасениях Евросоюза из-за возможной заморозки конфликта на Украине.