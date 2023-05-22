В Сети показали список российских звезд, которые спонсируют ВСУ

Журналисты назвали российских знаменитостей, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). В списке указаны фамилии артистов, бизнесменов и политиков.
Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Образ будущего». Примечательно, что в перечень российских спонсоров попали те звезды, которые отличаются патриотизмом и выступают на общероссийских праздниках. Среди них, например, рэпер Тимати.
В списке числятся фамилии сбежавших из России знаменитостей, включая юмориста Максима Галкина✱ и рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна✱ (признаны иноагентами в РФ).
При этом автор скандального перечня не предоставил доказательств о финансировании ВСУ. Представленная информация требует проверки и носит предварительный характер.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами