Politico: новый оборонный бюджет Франции не обрадует Зеленского

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в течение следующих семи лет увеличить военный бюджет страны до 413 миллиардов евро. Большую часть этих средств Париж планирует потратить на силы ядерного сдерживания, космические вооружения и модернизацию флота. В то же время, Макрон хочет сократить расходы на тяжелую бронетехнику, БТР и авиацию.