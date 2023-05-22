Politico: новый оборонный бюджет Франции не обрадует Зеленского

Новый оборонный бюджет Франции явно не понравится президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет издание Politico, сообщает «ПолитРоссия».
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в течение следующих семи лет увеличить военный бюджет страны до 413 миллиардов евро. Большую часть этих средств Париж планирует потратить на силы ядерного сдерживания, космические вооружения и модернизацию флота. В то же время, Макрон хочет сократить расходы на тяжелую бронетехнику, БТР и авиацию.
По мнению вице-президента сенатского комитета по обороне французского парламента Седрика Перрена, такая оборонная стратегия лишит Францию возможности поставлять оружие на Украину. Ранее сообщалось, что Париж не одобрил передачу Киеву нескольких модернизированных танков Leclerc.