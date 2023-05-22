Пашинян поставил Баку условие для признания Карабаха частью Азербайджана

Глава правительства республики поставил Баку условие для признания Карабаха частью Азербайджана. Властям страны для этого следует взять на себя ответственность за безопасность армянского населения. Этот вопрос необходимо обсудить в формате переговоров Баку — Степанакерт, добавил Пашинян.