Пашинян поставил Баку условие для признания Карабаха частью Азербайджана

Баку должен обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Глава правительства республики поставил Баку условие для признания Карабаха частью Азербайджана. Властям страны для этого следует взять на себя ответственность за безопасность армянского населения. Этот вопрос необходимо обсудить в формате переговоров Баку — Степанакерт, добавил Пашинян.
Ранее премьер Армении допустил отказ республики от членства в ОДКБ. Ереван примет такое решение, если организация станет «недееспособной».