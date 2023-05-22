Цены магазина в Волгограде вызвали удивление у американца Скотта Риттера

Цены на продукты питания в российских магазинах вызывают у иностранных гостей изумление. Не стал исключением и американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который в рамках своего путешествия по РФ зашел в маленький магазинчик под Волгоградом и не смог сдержать восторга.
Соответствующий видеоролик опубликован на страничке Скотта Риттера в российской социальной сети «ВКонтакте».
Как отмечается, американский эксперт, путешествуя со своей дочерью по России, решил посетить расположенный на Мамаевом кургане в Волгограде мемориал «Героям Сталинградской битвы».
По пути туда американец с дочерью зашли в расположенный неподалеку небольшой продуктовый магазин и оказались весьма впечатлены ценами на продукты.
Накупив целый пакет еды и напитков, поедая на ходу мороженое-эскимо, Скотт Риттер заявил на камеру, что подобный набор продуктов в Соединенных Штатах обошелся бы раз в пять дороже.
«В пересчете на доллары 6 баксов за все. В США подобный набор продуктов стоил бы все 30 долларов. Россия умопомрачительна. Мне нравится здесь, мне нравится сердечное отношение русских», – добавил также американец.
Напомним, поездка Скотта Риттера по России, в рамках которой он уже посетил десять городов, проводится в рамках пресс-тура, посвященного презентации новой книги американского аналитика «Гонка разоружений».
В своей книге Риттер рассказывает о том, как Соединенные Штаты и Советский Союз реализовывали ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).