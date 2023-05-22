Цены магазина в Волгограде вызвали удивление у американца Скотта Риттера

Цены на продукты питания в российских магазинах вызывают у иностранных гостей изумление. Не стал исключением и американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который в рамках своего путешествия по РФ зашел в маленький магазинчик под Волгоградом и не смог сдержать восторга.