Британцев возмутило решение лондонского театра не пускать на спектакль белых людей

В Лондоне Королевский театр Восточного Стратфорда (Theatre Royal Stratford East) попросил белых британцев не приходить на один из своих спектаклей, чтобы темнокожие зрители смогли насладиться постановкой в окружении себе подобных. Об этом сообщает издание Daily Express.
Речь идет о спектакле Tambo & Bones, который будут показывать в восточной части британской столицы с 16 июня по 15 июля. При этом организаторы предлагают зрителям не посещать представление 5 июля, так как в этот день театральное зрелище пройдет в рамках мероприятия Black Out («Затемнение»).
Его цель — оставить темнокожих в окружении людей, идентифицирующих себя аналогичным образом, и создать среду, свободную от «белого взгляда». Хотя на официальном сайте театра утверждается, что постановку смогут посетить все желающие, рекламный постер намекает, что белые британцы на спектакле 5 июля не приветствуются.
«За последние несколько лет некоторые драматурги и режиссеры в США и Британии создавали приватные и безопасные пространства для того, чтобы темнокожие гости театра могли посетить мероприятия, затрагивающие тонкие вопросы, связанные с расой. Я чувствовал, что со спектаклем Tambo & Bones создание такого пространства было необходимым», — объяснил режиссер спектакля Мэтью Ся.
Однако подобное решение со стороны организаторов возмутило некоторых британцев, включая кандидата в мэры Лондона Сэмюэла Касуму и первого в королевстве комиссара полиции африканского происхождения Фестуса Акинбусойе, который предупредил, что исключение потенциальных зрителей на основании цвета кожи является «плохим и опасным прецедентом».
Акинбусойе призвал представителей театра еще раз подумать и отменить мероприятие Black Out, которое противоречит идеалу обогащения между разными культурами. С его мнением согласился и Касуму, в то время как телеведущий и бывший политик Тревор Филлипс назвал подобную акцию абсолютно законной, отметив, что в Британии также проводятся спектакли для людей с расстройствами аутистического спектра или шоу с использованием языка жестов.
«По иронии судьбы в Англии никогда не было юридически закрепленной расовой сегрегации. <…> Это наш первый раунд расовой сегрегации. Если бы белые устроили шоу и исключили чернокожих только на одну ночь, это вызвало бы протест. Идея о том, что есть “хороший расизм” и “плохой расизм”, ужасна», — парировала старший преподаватель юридического факультета Университета Эксетера Ванджиру Нджоя.
Как передает Daily Express, билеты на спектакль Tambo & Bones стоят от 10 до 40 фунтов стерлингов (от 1000 до 4000 рублей), хотя 19 июня будет действовать акция «плати, сколько сможешь».