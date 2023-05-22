Британцев возмутило решение лондонского театра не пускать на спектакль белых людей

Акинбусойе призвал представителей театра еще раз подумать и отменить мероприятие Black Out, которое противоречит идеалу обогащения между разными культурами. С его мнением согласился и Касуму, в то время как телеведущий и бывший политик Тревор Филлипс назвал подобную акцию абсолютно законной, отметив, что в Британии также проводятся спектакли для людей с расстройствами аутистического спектра или шоу с использованием языка жестов.