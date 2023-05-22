Активисты Last Generation залезли в фонтан Треви в центре Рима

Активисты организации Last Generation («Последнее поколение») устроили очередную акцию в Италии.
Они забрались в фонтан Треви в Риме в знак протеста и вылили в воду углекислоту на растительной основе. После этого активистов увели сотрудники полиции. О том, какое им грозит наказание, пока не сообщается. Своим перформансом активисты хотели привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. В день акции глава Совета министров Италии Джорджа Мелони находилась в регионе Эмилия-Романья, пострадавшем от наводнения.
Несколько дней назад активисты забросали фонтан Треви углем, отмечает телеканал «360». Технические специалисты пообещали слить воду и прочистить сооружение. На мрамор черная краска не попала.