Активисты Last Generation залезли в фонтан Треви в центре Рима

Они забрались в фонтан Треви в Риме в знак протеста и вылили в воду углекислоту на растительной основе. После этого активистов увели сотрудники полиции. О том, какое им грозит наказание, пока не сообщается. Своим перформансом активисты хотели привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. В день акции глава Совета министров Италии Джорджа Мелони находилась в регионе Эмилия-Романья, пострадавшем от наводнения.