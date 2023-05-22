Кадры с флагами России и ЧВК «Вагнер» над Артемовском появились на обложках мировых СМИ

Многие мировые СМИ опубликовали фото с флагами России и ЧВК «Вагнер» над Артемовском после зачистки города от сил ВСУ.
Кадры поднятия флагов в Артемовске показало в том числе британское телевидение. Фото появилось на заставке утреннего выпуска новостей на канале Sky News.
Напомним, освобождением Артемовска занимались исключительно штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». В субботу, 20 мая, стало известно, что «музыканты» установили контроль над всей территорией города.
Операция по взятию населенного пункта продолжалась 224 дня. В боестолкновениях было уничтожено большое количество живой силы и техники украинских войск.
Ранее житель Артемовска рассказал, что выстрелы, раздававшиеся много месяцев, наконец, утихли. Так спокойно еще не было, цитирует его «Царьград».