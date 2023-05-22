Лукашенко объяснил неспособность Запада удушить Россию и Белоруссию санкциями

Западным странам не удалось удушить санкциями Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского экономического взаимодействия, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Принимая посла в РФ Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам межстрочного сотрудничества, он подчеркнул важность указанных мер. Именно за счет слаженности взаимодействия двух стран ограничения Запада не дали желаемого эффекта.
Лукашенко напомнил, что белорусские предприятия при экспорте используют различные российские логистические направления. По его словам, Крутой должен «контролировать портовое хозяйство», которое Белоруссия развивает на территории России.