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Пашинян пригрозил выходом Армении из ОДКБ в случае признания организации «недееспособной»

Политика
Пашинян пригрозил выходом Армении из ОДКБ в случае признания организации «недееспособной»

Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если Ереван посчитает эту структуру «недееспособной», заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По словам политика, армянские власти могут принять решение о выходе из ОДКБ, если организация уйдет из республики. В таком случае Еревану придется самостоятельно решать вопросы безопасности.

«Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — подчеркнул Пашинян в рамках пресс-конференции.

Премьер Армении ранее сообщил, что Ереван опасается введения против него санкций из-за сотрудничества с Москвой, передает телеканал «360».

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