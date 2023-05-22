Пашинян пригрозил выходом Армении из ОДКБ в случае признания организации «недееспособной»

Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если Ереван посчитает эту структуру «недееспособной», заявил премьер-министр Никол Пашинян.
По словам политика, армянские власти могут принять решение о выходе из ОДКБ, если организация уйдет из республики. В таком случае Еревану придется самостоятельно решать вопросы безопасности.
«Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — подчеркнул Пашинян в рамках пресс-конференции.
Премьер Армении ранее сообщил, что Ереван опасается введения против него санкций из-за сотрудничества с Москвой, передает телеканал «360».