«Грязные игры», носки Сунака и падения Байдена. Как прошел саммит G7 в Хиросиме

В Японии завершился саммит «Большой семерки»: лидеры стран-участниц официально зафиксировали, что продолжат оказывать «дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную» помощь Украине, а также противодействовать России и поддерживающим ее государствам.
Встреча G7 стала второй с момента начала специальной военной операции. На протяжении всех трех дней — с 19 по 21 мая — преимущественно транслировалась украинская повестка, однако в итоговом 40-страничном документе для Украины как для отдельной страны едва ли нашелся хотя бы один абзац.
«В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой "Группы семи". Ее основной итог — набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера. <...> Страны "семерки" не стесняются заигрывать с незападными государствами с целью привлечь их на свою сторону, не позволить развивать связи с Россией и КНР», — прокомментировали итоги саммита в МИД РФ.
В то же время обозреватели The New York Times считают, что участники саммита превратили мероприятие в «клуб одиноких сердец». Как пишет газета, «нелюбимые лидеры» жаловались на свое тяжелое положение и обменивались идеями, как вновь завоевать благосклонность общества в собственных странах. Ни один из присутствующих политиков не имеет поддержки среди населения больше, чем 49%.
Грязные игры
На полях саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский, как и ожидалось, решил обсудить идею проведения мирного саммита без участия российской стороны. Политик рассчитывает устроить встречу с представителями западных стран в июле, где они могли бы рассмотреть «мирную формулу» Киева и приурочить событие к 500 дням спецоперации.
Стоит отметить, что личное присутствие Зеленского в саммите «Большой семерки» изначально не предполагалось. Более того, политик прибыл в Хиросиму на французском правительственном борте лишь ко второму дню мероприятия.
Его визит привел в «замешательство» японскую сторону: в марте Киев и Токио договорились о присутствии украинского президента в онлайн-формате, но позже «его окружение стало зондировать вопрос личного участия».
«Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России "стратегическое поражение", руководители стран "семерки" доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Тем временем Зеленский не тратил время впустую и переговорил практически со всеми участниками саммита. Правда, президент Бразилии Лула да Силва публично выразил недовольство на этот счет, возмутившись тем, что его украинский коллега не пришел на встречу, которую сам же и запросил.
«Грязные игры G7. Президента Бразилии Лулу да Силву подставили. Сначала его французы уговорили на встречу с Зеленским, он нехотя согласился, а тот не пришел. Лулу поддержал китайский план мирного урегулирования на Украине, что не нравится многим западным странам», — пишет Марат Баширов в Telegram-канале «Политджостик».
«Очернение Китая»
На фоне обсуждений всеобъемлющей помощи Украине остальные темы несколько отошли на второй план. Тем не менее участники встречи не смогли обойти стороной растущее мировое влияние Китая.
Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак констатировал, что Пекин представляет «наибольший» вызов для глобальной безопасности и благосостояния, и участники «Большой семерки» солидарны в этом. МИД КНР в ответ выразил решительный протест и осудил действия G7 по «раздуванию вопросов», которые не касаются других государств.
К слову, британский премьер, выступающий со столь громкими заявлениями, пришел на ужин с японским коллегой Фумио Кисидой в красных носках с лейблом бейсбольной команды из Страны восходящего солнца. Политик с широкой улыбкой демонстрировал журналистам весьма экстравагантный элемент наряда.
Еще один актер
Не обошлось и без других нелепых случаев. Американский президент Джозеф Байден опоздал на церемонию в Святилище Ицукусима в Хиросиме и там же несколько раз чуть не упал с лестницы. А на полях саммита попросил репортеров «замолчать», когда они завалили его вопросами о приближающемся дефолте в США.
Кроме того, журналисты поймали Байдена со шпаргалкой, разглядев текст на листочке в руках политика. Среди записей были стандартные фразы для поддержания диалога, к примеру: «Спасибо тебе, Фумио, за то, что принял нас здесь, в твоем родном городе Хиросиме».
«Самый популярный комментарий [в СМИ]: "То есть президент США — просто актер со сценарием, которому он должен следовать. И он летел 7 тысяч миль, чтобы зачитать несколько фраз с листка?"» — поинтересовался журналист Telegram-канала «Пул №3» Дмитрий Смирнов.
Главные итоги G7 для России
Неудивительно, что Зеленского «возвысили» и сделали центром внимания — Украина выступает в качестве «тарана» в попытках США консолидировать всех союзников на антироссийской основе, объяснил в беседе с «ПС» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
По мнению собеседника издания, ничего нового как с русофобской точки зрения, так и относительно помощи Киеву по итогам саммита озвучено не было. Более того, западным лидерам не удалось переманить страны «глобального Юга» на свою сторону в вопросе украинского конфликта.
«Попытки [Запада] обречены на провал — сами страны "глобального Юга" рассчитывают на экономическое и политическое взаимодействие, а Запад ничего не готов дать, <…> экономическая и военно-политическая мощь западных стран сокращается, а других, "незападных", как раз увеличивается», — констатировал эксперт.
Впрочем, несмотря на антироссийскую риторику о том, что Москва якобы является «головной болью», время работает против Запада, и страны «глобального Юга» понимают эту тенденцию, заключил Блохин.
Ранее главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян рассказал, чем обернется для Зеленского поездка в Японию на саммит «Большой семерки». Подробности — в статье «ПС».