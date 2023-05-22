«Грязные игры», носки Сунака и падения Байдена. Как прошел саммит G7 в Хиросиме

Не обошлось и без других нелепых случаев. Американский президент Джозеф Байден опоздал на церемонию в Святилище Ицукусима в Хиросиме и там же несколько раз чуть не упал с лестницы. А на полях саммита попросил репортеров «замолчать», когда они завалили его вопросами о приближающемся дефолте в США.