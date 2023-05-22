Украинская активистка едва не сорвала Каннский фестиваль

На днях стартовал 76-й Каннский фестиваль. Впервые за всю историю его президентом стала женщина. Речь идет о немецком продюсере Айрис Кноблох. Французские СМИ опасались, что мероприятие могут сорвать местные демонстранты. Однако, как оказалось, фестивалю угрожают представители других государств.