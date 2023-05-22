Украинская активистка едва не сорвала Каннский фестиваль

Украинская активистка появилась на красной дорожке Каннского фестиваля с бутафорской кровью и едва не сорвала мероприятие.
На днях стартовал 76-й Каннский фестиваль. Впервые за всю историю его президентом стала женщина. Речь идет о немецком продюсере Айрис Кноблох. Французские СМИ опасались, что мероприятие могут сорвать местные демонстранты. Однако, как оказалось, фестивалю угрожают представители других государств.
Так, украинка, личность которой неизвестна, появилась на красной дорожке вместе со знаменитостями в цветах флага своей страны. При этом девушка облила себя бутафорской кровью, отмечает Daily Mail. Впоследствии ее вывела охрана.
В основной программе Каннского кинофестиваля российских фильмов не будет. Однако в других запланирован показ ленты «Блажь» режиссера Ильи Поволоцкого и «Электры» Дарьи Кащеевой, отмечает телеканал «360».