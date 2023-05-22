Лукашенко сообщил о переговорах с Путиным 24 мая по «неурегулированным вопросам»

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву 24 мая. Глава государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко сообщил о переговорах с коллегой по «неурегулированным вопросам». По словам белорусского лидера, политикам нужно обсудить проблемы, которых не должно быть в отношениях Москвы и Минска.
«Как мне докладывает белорусское правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях с РФ — Прим.ред.). Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм», — говорится в заявлении Лукашенко.
Ранее Путин обсудил с президентом Белоруссии безопасность Союзного государства. Стороны намерены создать новую концепцию в этом направлении.