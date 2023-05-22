«Запад в растерянности». Уничтожение Россией ЗРК Patriot может оказаться только началом

Факт того, что переданная Украине в качестве военной помощи система ПВО, причем самой передовой модификации, действительно была поражена российским «Кинжалом», были вынуждены признать и в Пентагоне. Однако там уже в четверг добавили, что украинские военные якобы починили поврежденный ЗРК и он возвращен в строй.