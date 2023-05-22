«Запад в растерянности». Уничтожение Россией ЗРК Patriot может оказаться только началом

Уничтожение российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» американского ЗРК Patriot под Киевом, стало очень болезненным ударом и для украинских, и для американских военных, которые до сих пор находятся в растерянности и не могут прийти к единой оценке произошедшего.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил кинорежиссер, продюсер и сценарист Тигран Кеосаян.
Напомним, по сообщению Минобороны России, в минувший вторник, 16 мая, российским войскам удалось ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразить размещенную в Киеве радиолокационную станцию и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
Факт того, что переданная Украине в качестве военной помощи система ПВО, причем самой передовой модификации, действительно была поражена российским «Кинжалом», были вынуждены признать и в Пентагоне. Однако там уже в четверг добавили, что украинские военные якобы починили поврежденный ЗРК и он возвращен в строй.
При этом американское издание Military Watch Magazine сообщило читателям, что «Пэтриот» в попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету расстрелял весь свой боезаряд, выпустив 32 ракеты, ни одна из которых не достигла цели.
«Обратите внимание, насколько повысилась точность [наших] ударов, насколько это стало точечно, жестко и очень-очень болезненно. Ну и, безусловно, видны растерянность и разнобой, который произошел в оценках нашего уничтожения "Кинжалом" их установок Patriot. Их, я напомню, там всего 12 и, судя по всему, пятерочку-то мы убрали с карты одним "Кинжалом", – заявил по этому поводу Тигран Кеосаян. – Было так забавно смотреть, как они рассказывали, что сбили все "Кинжалы", нарушив все законы физики и не получив за это Нобелевской премии почему-то».
Таким образом, иронизирует эксперт, пока украинские военные фантазируют о том, насколько эффективен «Пэтриот» против российского гиперзвука, американцы рассказывают о том, что их хваленый комплекс получил минимальные повреждения. Однако доказательств своим словам не приводят ни те, ни другие.
«Американцы сказали, что есть повреждение, но оно неощутимое. Но только почему-то поехали при этом в Польшу с металлоломом в разных фургонах. А потом еще почему-то до сих пор совещается технический отдел НАТО, который обсуждает, а что теперь с этим делать, потому что все НАТО и их союзники оберегают небо через эти самые Patriot'ы. А если брать в расчет, что самую последнюю, как показывают данные, модификацию наш "Кинжал" долбанул, то вообще интересная ситуация появляется», – подчеркивает Кеосаян.
Но на что действительно стоит обратить внимание, подчеркивает эксперт, так это на то, что акции компании-производителя ЗРК Patriot уже 16 мая просели на 7%. И можно надеяться, что этот процесс только начался, заключил Кеосаян.