Шольц: гарантии безопасности будут включать поставки оружия Украине

Вопрос о предоставлении Украине западного вооружения будет включен в гарантии безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава правительства в интервью для Welt отметил, что в будущем поднимется тема о гарантиях безопасности.
«Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем», – сказал Шольц.
Канцлер добавил, что Запад продолжит предоставлять Киеву вооружение. При этом, по его словам, вопрос о гарантиях безопасности не обсуждался, поскольку конфликт не закончился.
Телеканал «360» ранее информировал, что Олаф Шольц высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это не произойдет в обозримом будущем, поскольку страна не соответствует критериям.