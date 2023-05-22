Кедми: Вашингтон недооценивает угрозу, исходящую от подводного флота России

Российский военный флот лишил США господства в Мировом океане. Вашингтон недооценивает опасность, которую представляют новейшие российские подводные системы, уверен израильский политолог Яков Кедми.
«Разрыв между российским флотом, особенно подводным, как стратегическим, так и целевым, очень сильно сократился, а в некоторых областях РФ достигает преимущества», — заявил Кедми.
По словам политолога, полного господства США на море уже не существует, а угроза со стороны ВМФ РФ становится все ощутимее. В то же время НОАК уже обогнала американские ВМС по количеству боевых кораблей.
США при этом испытывают серьезные проблемы со строительством новых кораблей. Проекты становятся все более дорогими и менее успешными, заключил Кедми.
Ранее «Царьград» сообщил, что иранская субмарина вынудила американскую подлодку USS Florida всплыть на поверхность в Ормузском проливе.