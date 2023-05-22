«Угодил в положение цугцванга». Саммит G7 преподнес Зеленскому неприятный сюрприз

Украинский президент Владимир Зеленский отправлялся на саммит G7 в Хиросиму со своей обычной целью – посветить лицом, но уже в Японии он понял, что угодил в неприятную ситуацию и журналисты не дадут ему безмятежно излучать радость.
Об этом рассуждает главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.
Несмотря на то, что Зеленскому, конечно удалось в Хиросиме попасть на прикольные фотографии с иностранными лидерами, входящими в «антироссийскую коалицию», радость от этого была испорчена сообщением о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили город Артемовск, битва за который продолжалась более девяти месяцев.
Этим важным событием поспешили воспользоваться журналисты, которые начали публично задавать Зеленскому вопросы о том, кому же принадлежит контроль над городом.
«Зеленский, откровенно говоря, попал в цугцванг в Хиросиме. У него не было домашних заготовок по поводу Артемовска и любые слова Зеленского выглядели бы провалом, что по сути и случилось, – отмечает журналист. – Ему вместо привычных бравурных заявлений пришлось промямлить что-то совсем неубедительное о том, что Бахмут, дескать, уже разрушен и "он остается в сердцах украинцев". Вчера "фортецю Бахмут", а сегодня он Зеленскому уже и не важен по сути».
Особое внимание Вадим Манукян обращает на тот факт, что иностранные журналисты начали все чаще задавать украинскому президенту неудобные вопросы. Еедь Зеленский привык, что в Киеве его «держат в горячей ванной», стараясь ничем не омрачить настроение кровавого клоуна. А вот в зарубежных поездках ему не удается скрыться от острых вопросов прессы.
Кроме того, иронично отмечает журналист, холодный прием ждал Зеленского и на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ), куда «этот самонадеянный чудак» заявился перед поездкой в Хиросиму. Надо было видеть, как украинского лидера нарочито проигнорировал сирийский президент Башар Асад, подчеркивает Манукян в заключение.