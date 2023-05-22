«Угодил в положение цугцванга». Саммит G7 преподнес Зеленскому неприятный сюрприз

Несмотря на то, что Зеленскому, конечно удалось в Хиросиме попасть на прикольные фотографии с иностранными лидерами, входящими в «антироссийскую коалицию», радость от этого была испорчена сообщением о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили город Артемовск, битва за который продолжалась более девяти месяцев.