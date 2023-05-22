Жительницу Владимирской области осудили за помощь боевикам в Сирии и Ираке

Судебное разбирательство в отношении 35-летней жительницы Коврова завершилось во Владимирской области. Дама заключила шариатский брак с иностранцем и приняла участие в деятельности экстремистов. Об этом заявили в УФСБ России по региону.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», по данным правоохранителей, ковровчанка участвовала в вооруженных столкновениях на территории Сирии и Ирака в период с 2014 по 2019 годы на стороне банд-формирований. Дама готовила бандитам, стирала их вещи, ухаживала за ними в качестве медсестры. Из РФ в Сирию она добралась транзитом через Турцию, сообщили в региональном УФСБ.
После поражения боевиков в 2019 году фигурантка нелегально пересекла сирийско-турецкую границу. В августе прошлого года она была задержана в аэропорту по прилету из Турции и отправлена в СИЗО.
В мае 2023 года Ковровский городской суд признал ее виновной. Благодаря тому, что она раскаялась, женщине дали пять лет лишения свободы (условно) с ограничением свободы сроком на один год, рассказали в пресс-службе ведомства.