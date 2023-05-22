Жительницу Владимирской области осудили за помощь боевикам в Сирии и Ираке

Как пишет издание «Владимирские ведомости», по данным правоохранителей, ковровчанка участвовала в вооруженных столкновениях на территории Сирии и Ирака в период с 2014 по 2019 годы на стороне банд-формирований. Дама готовила бандитам, стирала их вещи, ухаживала за ними в качестве медсестры. Из РФ в Сирию она добралась транзитом через Турцию, сообщили в региональном УФСБ.