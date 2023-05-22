Евгений Пригожин подтвердил заявление Дениса Пушилина о начале предварительного разминирования в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о предварительном разминировании Артемовска. Создатель «оркестра» подтвердил, что процесс действительно начался.
По словам Пригожина, бойцы покинут Артемовск с 25 мая по 1 июня. На западных окраинах города уже выставлены рубежи обороны.
«Если личного состава в министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов, надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее в Сети появились сведения о планах Пушилина учредить награду за освобождение Артемовска. Если медаль будут вручать всем подряд, ее вовсе не следует создавать, высказался на этот счет Пригожин.