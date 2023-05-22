Летевший в Амстердам пассажирский самолет вернулся в Женеву из-за пожара на борту

Летевший в Амстердам самолет Airbus A320 со 190 пассажирами экстренно сел в аэропорту Женевы из-за возгорания на борту, сообщает портал Simple Flying.
ЧП произошло на высоте 7000 метров. Пассажиры воздушного судна услышали громкий хлопок после взлета, после чего с верхних багажных полок повалил дым.
Причиной инцидента стал перегрев батареи электронной сигареты одного из пассажиров. Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Посадка прошла успешно. Никто не пострадал. Возгорание оперативно локализовали члены экипажа.