Президент Боснии и Герцеговины лично вручит Путину орден во время визита в Москву

Глава Боснии и Герцеговины Милорад Додик намерен лично вручить российскому лидеру Владимиру Путину орден Республики Сербской в рамках своего визита в Москву, сообщил руководитель представительства страны в РФ Душко Перович.
В беседе с РИА Новости политик отметил, что Босния и Герцеговина уважает принципиальную позицию Кремля. Москва никогда не выдвигает какие-то условия в отношениях между странами, чего нельзя сказать о Западе.
Перович подчеркнул, что президент Милорад Додик действительно намерен наградить Путина за заслуги и в качестве благодарности за помощь.
«Он вручит этот орден в ходе визита», — подчеркнул глава представительства.
Ранее сообщалось, что Республика Сербская выразила желание оплачивать российский газ в рублях, передает телеканал «360».