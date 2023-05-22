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Спикер парламента Крыма назвал «гастроли» Зеленского самым дорогим шоу на планете

Политика
Спикер парламента Крыма назвал «гастроли» Зеленского самым дорогим шоу на планете

Украинский президент Владимир Зеленский устроил самое дорогое шоу в истории планеты, путешествуя по разным странам, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

В беседе с РИА Новости политик отметил, что поведение главы государства напоминает театр одного актера, которому выплачивают огромные суммы. Зеленский просто зарабатывает деньги на украинском кризисе.

«Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты», — подчеркнул председатель парламента.

Стоит отметить, что Зеленский за последнее время посетил несколько стран Европы, а также Саудовскую Аравию и Японию.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7, передает телеканал «360».

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