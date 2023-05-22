Украинский президент Владимир Зеленский устроил самое дорогое шоу в истории планеты, путешествуя по разным странам, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
В беседе с РИА Новости политик отметил, что поведение главы государства напоминает театр одного актера, которому выплачивают огромные суммы. Зеленский просто зарабатывает деньги на украинском кризисе.
«Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты», — подчеркнул председатель парламента.
Стоит отметить, что Зеленский за последнее время посетил несколько стран Европы, а также Саудовскую Аравию и Японию.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7, передает телеканал «360».