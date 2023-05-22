Расчетом пораженного в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot могли управлять иностранные наемники, пишет издание Military Watch Magazine (MWM).
«Patriot как очень сложная система вооружения считалась слишком продвинутой, чтобы украинский персонал мог обучиться работе на нем настолько быстро», — говорится в материале.
После развертывания комплексов Patriot на Украине за их эксплуатацию и обслуживание отвечали подрядчики из западных стран. На подготовку украинских экипажей потребовалось бы по меньшей мере 14 месяцев, а с момента объявления о поставках и прибытия систем на Украину прошло всего пять месяцев, отмечает MWM.
Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предположил, что уничтоженным в Киеве ЗРК Patriot управляли американские военные, сообщает «Царьград».