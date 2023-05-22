MWM: уничтоженным в Киеве комплексом Patriot могли управлять иностранные наемники

После развертывания комплексов Patriot на Украине за их эксплуатацию и обслуживание отвечали подрядчики из западных стран. На подготовку украинских экипажей потребовалось бы по меньшей мере 14 месяцев, а с момента объявления о поставках и прибытия систем на Украину прошло всего пять месяцев, отмечает MWM.