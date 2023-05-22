Пользователи Сети сочли неуместным сравнение Зеленским событий в Хиросиме и Артемовске

Юзеры прокомментировал выступление Зеленского, в котором он сравнил события в Хиросиме и Артемовске. Пользователи Twitter сочли неуместным такое высказывание. Более того, глава киевского режима вывел из себя комментаторов так, что они указали на разницу в ситуациях в Хиросиме и Артемовске.