Власти США могут взбеситься из-за слов президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске. Такое заявление сделали пользователи Сети.
Юзеры прокомментировал выступление Зеленского, в котором он сравнил события в Хиросиме и Артемовске. Пользователи Twitter сочли неуместным такое высказывание. Более того, глава киевского режима вывел из себя комментаторов так, что они указали на разницу в ситуациях в Хиросиме и Артемовске.
«Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации», — написали юзеры.
«Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву», — добавил другой комментатор.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сравнение Зеленского. Он озвучил свое мнение во время выступления на переговорах «Большой семерки» в Хиросиме. Представитель министерства напомнила, что события в Артемовске и японском городе устроило американское руководство.